Генерал-майор Григорий Галаган – яркий пример новой генерации украинских командиров, которые приняли присягу уже за время независимости Украины и имеют качественно другое мышление.

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С 2002 по 2014 год Галаган служил в Центре специальных операций "Альфа" СБУ в Симферополе и был среди 10% крымских офицеров СБУ, которые не изменили присяге с началом российской оккупации полуострова. Он прошел российско-украинскую войну, награжден орденами "За мужество" III степени и Богдана Хмельницкого III степени. В августе 2020-го Григорий Галаган был назначен командующим Сил спецопераций. С тех пор прошло более года и генерал-майору Галагану, как и самим ССО есть чем похвалиться​.

Что Вы делали, когда началась военная агрессия России против Украины?

После первых ротаций в зону боевых действий на Востоке Украины мне предложили принять участие в формировании специального добровольческого подразделения Службы безопасности Украины, одного из боевых управлений Центра специальных операций. И в дальнейшем я его и возглавлял. За четыре года антитеррористической операции, а затем Операции объединенных сил до 19-го года, я прошел должности уже и начальника управления, заместителя начальника центра и заместителя начальника Центра специальных операций Службы безопасности Украины.

Как Вы вернулись в Силы специальных операций?

В 15-м году при выполнении боевых задач был ранен. Но на реабилитацию много не дали потому, что война продолжалась и приходилось уже исполнять обязанности в дальнейшем заместителя начальника центра.



Григорий Галаган / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

В 19-м году тогдашний Главнокомандующий предложил вернуться в Силы специальных операций, на что я согласился. И так я здесь оказался начальником штаба. Ну, и год назад был назначен как раз командующим Сил специальных операций.

Как ССО стали примером для подражания?

Прежде всего мы изменили подход к отбору в нашем Учебном центре, то есть это называется Q-курс, или квалификационный курс. Он так же называется и в наших странах-партнерах. Приобщаться к нему, конечно, могут те военнослужащие, которые действительно прошли определенную подготовку. Потому что требования к оператору Сил специальных операций – они довольно высокие и оператор может в дальнейшем попасть в разные ситуации, где нужно быстро принимать решения, быть квалифицированным и уметь оказать медицинскую помощь своему побратиму. Лучший воин для нас это тот, кто способен быстро реагировать на быстрые изменения ситуаций.

Как вступить в Силы специальных операций: детали подготовки рекрутов – смотрите видео:

Интересуются ли украинским опытом страны НАТО​?

Силы специальных операций – это самый молодой, но самый современный род сил. Он формировался именно в условиях войны. Конечно наши военнослужащие с 14-го года получали достаточно большой опыт участия в боевых действиях и это ценится нашими партнерами.



Силы специальных операций – самый молодой род сил / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

Как ССО сотрудничают с НАТО и какие совместные мероприятия проводятся?

На определенном этапе в 14-й, 15-й, 16-й годы нам оказывали помощь даже на тактическом уровне и в том числе материально-техническую помощь. Мы без партнеров вообще не могли. Благодаря той преступной власти, которая была до 14-го года и тому, скажем так, развалу, который был в Вооруженных силах, то конечно сейчас с определенным опытом, мы уже выходим на уровень партнеров, которые могут оказать какую-то совещательную помощь. И некоторые вещи у нас уже и лучше в связи с тем, что мы постоянно участвуем в боевых действиях.

Далеко не все страны участвуют в боевых действиях, поэтому я считаю, что мы уже переходим на уровень "равный – равному". Украина становится равнозначным партнером. Одно из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уже находится на боевом дежурстве в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Это означает, что оно полностью соответствует стандартам НАТО и предусматривает, что оно полностью синхронизировано. То есть это, начиная от знаний личным составом всех процедур, используемых при организации планирования специальных операций, до совместимости и техники, вооружения и снаряжения. И в дальнейшем каждое подразделение от каждого центра я планирую до 2024 – 2025-го годов, чтобы уже могли участвовать в дежурствах в Силах быстрого реагирования НАТО.



Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

Совместные мероприятия у нас проводятся на постоянной основе. Если мы говорим о таких коллективных мероприятиях как учения, то у нас были международные учения SILVER SABER – 21, где одно из подразделений как раз и проходило оценку НАТО. Кроме того, у нас прошли соревнования на лучшую группу специального назначения, где уже и судьи, и частично партнеры принимали участие в организации и проведении этих соревнований. Планируется проведение соревнования среди снайперов, снайперских групп, где уже есть определенное количество заявленных участников стран-партнеров.

Внедрение каких реформ на примере ССО ​Вы можете назвать успешным?

Это, во-первых, реформа сержантского состава. Раньше младшего сержанта можно было получить, когда я еще был молодым офицером, из-за каких-то личностных отношений с командиром. Более того, человек не влиял на определенные процессы, которые были. Сейчас требования к сержантскому составу достаточно высоки, чтобы стать сержантом пожелания командира не хватит. То есть надо пройти определенный курс, подтвердить свою квалификацию на должность.

Как сдают нормативы НАТО кандидаты в ССО Украины – смотрите видео:

Кроме того, сейчас идет реформа денежного обеспечения сержантского состава, она как раз в планах. Уже есть полностью проект этой реформы. Я надеюсь, что с первого января она будет утверждена, чтобы действительно сержант оставался сержантом. Чтобы именно сержант стал тем лидером и наставником, настоящим помощником и опорой для подчиненных – это основные аспекты. Относительно Сил специальных операций, важным является переход на j-структуру. Если мы берем сейчас подразделение Сил специальных операций, от отряда и до командования, все штабы сейчас перешли на систему j-структуру.



В ССО провели несколько реформ / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

На самом деле уже можно зайти в любой кабинет j-структуры и вы поймете, что процедуры планирования, процедуры организации отвечают уже процентов на 70 – 80 тем стандартам, которые ставят нам натовские партнеры и партнеры, которые нам помогают в организации штабов. То есть я считаю, что именно ССО – это локомотив по превращению в натовскую структуру.

У нас есть своя специфика, опять же, я говорю в плане того, что мы ведем непосредственные боевые действия, но наше построение оно эффективно именно в этих условиях. Как показал мой опыт пребывания в других странах, мы на правильном пути.

Что Вы можете сказать тем западным аналитикам, которые говорят о провале военных реформ в Украине?

Давайте ответим по-честному, нельзя все сделать с 14-го года, тем более в условиях ведения войны. Тем более я считаю, что до 14-го года были определенные попытки, но они подавлялись. Мы знаем почему, мы не будем это уже повторять. Потому что это было не интересно ни Российской Федерации, ни тем, кто тогда был у власти и проводил пророссийскую политику. Поэтому мы это отвергаем.



Все командиры частей ССО знают английский / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

Начиная с 2014-го года мы можем говорить о каких-то реформах. А так как была активная фаза войны 14 – 15-й годы, это постоянное информационное и гибридное влияние, конечно, было трудно внедрять определенные аспекты. Вы же понимаете, какой это объем работы. Это доктринальная база, уставы, наставления, нормативно-правовые акты. И если мы сейчас берем Генеральный штаб, то фактически к концу этого года уже все доктринальные документы отработаны. Все начинается откуда – с институциональной базы, с законодательной базы. Лично я принял два закона. Думаю я являюсь рекордсменом в этом плане, что касается ССО за год.

Я думаю, что реформы идут и они будут идти. И это касается поколения, которое уже сейчас доходит до руководящих должностей. Например, у меня все командиры частей знают английский язык. Свободно. Один из критериев их назначения это тоже был. Почему? Потому что, если командир части знает иностранный язык, то, я думаю, замы, подчиненные, будут пытаться учить иностранный язык.

Сейчас мы даем все возможности военнослужащим Сил специальных операций изучать языки. Там и эстонские партнеры для нас организовывают много курсов постоянно, литовцы и местный наш Национальный университет обороны Украины постоянно проводит курсы. То есть было бы желание, а выучить можно. Это и вопрос сертификации НАТО, опять же мы туда возвращаемся. Обязательное условие – знание языка. Можно по-разному работать в штабе НАТО, но ты не будешь там работать, если не будешь понимать о чем говорят. Ты не сможешь принять ни эффективное решение, ни организовать правильно работу.



Украина должна быть готова к эскалации со стороны России / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

Какова роль ССО во внедрении национального сопротивления в Украине? Как в дальнейшем ССО будут приобщаться к патриотическому воспитанию?

Согласно закону, ССО является ключевым родом сил, отвечающим за подготовку и организацию Движения сопротивления. Нам дается право на тех законных основаниях обеспечить социальную защиту участвующих людей, а также и организовать сам порядок движения сопротивления и проведения определенных мероприятий. Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует.

Мы должны быть готовы, в каждой области. В тех, которые не являются оккупированными и в тех, которые находятся под оккупацией.

Вопрос организации сопротивления там – это важный момент и важный аспект нашей деятельности. И на Силы специальных операций эта функция возложена, а если она возложена, то мы должны делать это в правовом поле. Все законодательно, будут прописаны положения о движении сопротивления. Конечно это конфиденциальная информация, и говорить о подробностях по этому поводу я не имею права, но этот процесс поставлен мной на одно из ключевых мест: и формирование, и развитие, и защита людей, которые уже участвуют. То есть для меня это приоритет.



ССО отвечают за организацию Движения сопротивления / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

ССО также участвует в национальном воспитании. Мы проводим определенные мероприятия. Проводим занятия с молодежью, проводим занятия с территориальной обороной. У нас все же опыт проведения практических занятий, я думаю, что самый высокий в Вооруженных силах Украины. У нас есть свои подходы. Кроме организации спортивных мероприятий у нас даже здесь на территории, на стадионе с детьми, есть кураторство над детскими заведениями, где отдыхают летом. И у нас в планах и дальше развитие.

Сейчас уже говорим о лицее, или колледже с наклоном к Силам специальных операций. Поэтому мы в этом направлении будем двигаться и проявлять свою активную позицию. Потому что действительно, рекрутинг и подбор в Силы специальных операций требует наличия большого количества подготовленных людей. А из этого количества мы подбираем еще небольшое количество.



Галаган уверен, что ССО будут мощными Вооруженными силами / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

Каким Вы видите будущее ССО?

Это мощные Вооруженные силы, которые являются членами НАТО, и которые выполняют миссии по всему миру.

Интервью с Григорием Галаганом – смотрите видео: