Зеленский поблагодарил Львов и его жителей за поддержку и уют, которые происходили в течение дня. Президент также рассказал о посещении наших защитников в госпитале. Подчеркнул, что это очень храбрые и сильные ребята.

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Президент был рад увидеть ребят, которые учатся в Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По его словам, приятно слышать, что все больше желающих стать офицерами украинской армии. Это основание гордиться не просто патриотизмом нашей молодежи, а тем, что люди верят в Украину, в ВСУ и в победу.

Зеленский также добавил, что на Марсовом поле Лычаковского кладбища почтили память всех, кто отдал жизнь за Украину.

Нет другой альтернативы – мы должны вернуть все свое и гарантировать безопасность для всех будущих поколений Украины,

– убежден президент.