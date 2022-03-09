Да, оккупанты приуныли и затруднились ответить на вопрос, что они чувствуют, расстреливая украинцев, сообщает 24 канал.

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После вопроса журналистки, что оккупанты чувствуют, убивая мирное население и в частности детей, все пленные, присутствующие на брифинге, опустили головы и воздержались от ответа. После длительной паузы один из них добавил, что это ужасно.

Впоследствии вопрос повторил еще один журналист.

Это позорно. Это настоящий ад. В этой ситуации мы фашисты, поскольку умирают мирные люди, дети… Потому что так захотелось тем, кто сильнее,

– ответили оккупанты на вопросы журналиста.

"Мы фашисты": оккупанты не ответили на вопрос, что чувствуют, расстреливая украинцев

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