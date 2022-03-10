Также Кулеба заверил, что Украина будет защищать людей от российской агрессии. По его словам, украинское государство не сдалось и не будет делать это в будущем.

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Кулеба: Пока дипломатических решений нет

"Украина не сдалась, не сдается и не сдастся", – отметил украинский министр. Он подчеркнул, что государство "готово к дипломатии" в разрешении войны. Однако, как рассказал Кулеба, пока отсутствуют важные дипломатические решения.

Мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю и людей от российской агрессии.

– подчеркнул глава МИД Украины.

Отметим, что встреча Дмитрия Кулебы с Сергеем Лавровым состоялась в Анталии, расположенной в Турции. Приглашение направил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Итогом переговоров министров стало то, что решение о прекращении огня не достигнуто.

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