По его словам, в НАТО прямо говорят, что 5 – 10 лет с Украиной не будут говорить о членстве в Альянсе. А гарантии безопасности Украине нужны немедленно.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Курс Украины к НАТО не ко времени, потому что гарантии безопасности нужны уже сейчас

"Ответ, который мы имеем от стран НАТО, таков: они не готовы даже обсуждать наше членство. По крайней мере – не в ближайшие 5 – 10 лет", – сказал Арахамия журналистам. А дальше подчеркнул:

Мы готовы обсуждать некоторые модели, не предполагающие участия НАТО. Например, прямые гарантии безопасности от разных стран – США, Китая, Великобритании, возможно, Германии и Франции.

"Мы готовы обсуждать эти вещи в широком кругу, не только в двусторонних переговорах с Россией, но также и с другими партнерами", – отметил глава фракции "Слуги народа".

Заметим:

Нейтральный статус Украины – одно из центральных требований России в переговорах по прекращению войны. Вероятно, наши власти могут на это пойти.

Однако Кремль требует и другое – признание псевдореспублик на оккупированной части Донбасса, узаконение оккупации Крыма (а это красные линии ), и еще какую-то мифическую "денацификацию".

Поэтому пока что переговоры продолжаются, ожидаем третий раунд.