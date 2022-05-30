Детали о ракетном ударе в Одесской области
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что действительно на рассвете 30 мая оккупанты нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
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По его словам, сработали и системы противовоздушной обороны. В частности, украинским военным удалось с помощью ПВО сбить одну из российских ракет.
Жертв среди одесситов нет. В результате удара частично пострадали частные дома, но разрушения несерьезны.
Сергея Братчука удивило то, что оккупанты уже в 6 раз ударили по мосту. По его словам, он уже давно был разрушен и не подлежит эксплуатации.
"На Одесщине было такое затишье два дня, но вероятность ракетных или авиаударов остается. И эти прогнозы подтвердились", – добавил он.
Братчук резко ответит на планы оккупантов
Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что на месте моста через Днестровский лиман, куда постоянно попадают оккупанты, может появиться "огромный украинский шиш россиянам".
В Одесской области какие-то коллаборанты заявляют, что нас "собираются освобождать от нацистов". Хочу сказать, что мы готовы встречать оккупантов цветами, но пластиковыми – на их могилы. И такие цветы мы уже заготовили,
– подчеркнул Братчук.
Как в Одессе отреагировали на "Гарпуны"
Украина на днях получила противокорабельные ракеты Гарпун. Сергей Братчук говорит, что это точно уменьшит доминирование Черноморского флота России в море и усилит оборону. По его словам, одесситы радуются такой новости.
Сергей Братчук резко ответил оккупантам: смотрите видео
Ранее в Одесской ОВА отмечалось, что количество "Гарпунов" может потопить весь Черноморский флот агрессора. Министр обороны Алексей Резников уверен, что братство "Гарпунов" и украинских "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, а также защитить Одессу.
Военный эксперт Олег Жданов также отмечал, что Гарпуны являются важной угрозой для российских кораблей, теперь они не смогут подойти к нашим берегам.