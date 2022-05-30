Детали о ракетном ударе в Одесской области

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что действительно на рассвете 30 мая оккупанты нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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По его словам, сработали и системы противовоздушной обороны. В частности, украинским военным удалось с помощью ПВО сбить одну из российских ракет.

Жертв среди одесситов нет. В результате удара частично пострадали частные дома, но разрушения несерьезны.

Сергея Братчука удивило то, что оккупанты уже в 6 раз ударили по мосту. По его словам, он уже давно был разрушен и не подлежит эксплуатации.

"На Одесщине было такое затишье два дня, но вероятность ракетных или авиаударов остается. И эти прогнозы подтвердились", – добавил он.

Братчук резко ответит на планы оккупантов

Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что на месте моста через Днестровский лиман, куда постоянно попадают оккупанты, может появиться "огромный украинский шиш россиянам".

В Одесской области какие-то коллаборанты заявляют, что нас "собираются освобождать от нацистов". Хочу сказать, что мы готовы встречать оккупантов цветами, но пластиковыми – на их могилы. И такие цветы мы уже заготовили,

– подчеркнул Братчук.

Как в Одессе отреагировали на "Гарпуны"

Украина на днях получила противокорабельные ракеты Гарпун. Сергей Братчук говорит, что это точно уменьшит доминирование Черноморского флота России в море и усилит оборону. По его словам, одесситы радуются такой новости.

Сергей Братчук резко ответил оккупантам: смотрите видео



Ранее в Одесской ОВА отмечалось, что количество "Гарпунов" может потопить весь Черноморский флот агрессора. Министр обороны Алексей Резников уверен, что братство "Гарпунов" и украинских "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, а также защитить Одессу.

Военный эксперт Олег Жданов также отмечал, что Гарпуны являются важной угрозой для российских кораблей, теперь они не смогут подойти к нашим берегам.

Видео по теме – что "Гарпуны" могут сделать с российским флотом

Справка! Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной агрессии против Украины Россия уже использовала почти две с половиной тысячи ракет. Целью российских военных в основном становятся объекты гражданской инфраструктуры.