Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Конкретные прогнозы он сделал в эфире 24 канала.

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По его словам, уже в начале следующей недели (примерно с 11 апреля – 24 канал), россияне уже будут готовы начать очередное вторжение. Речь идет об активной фазе войны.

Но надо понимать, что мы тоже готовы к этому,

– объяснил Ягун.

Разумеется, разведка работает хорошо. Тем более, российские войска не так уж хорошо подготовлены.

"В любом случае нам нужно остановить это нашествие, сдержать его и перейти в контрнаступление", – считает эксперт.