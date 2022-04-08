На цьому наголосив військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Конкретні прогнози він зробив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, вже на початку наступного тижня (приблизно з 11 квітня – 24 канал), росіяни вже будуть готові розпочати чергове вторгнення. Мовиться про активну фазу війни.

Але треба розуміти, що ми також готові до цього,

– пояснив Ягун.

Зрозуміло, що розвідка працює добре. Тим паче, російські війська не так вже й добре підготовлені.

"У будь-якому разі нам треба зупинити цю навалу, стримати її та перейти в контрнаступ", – вважає експерт.

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