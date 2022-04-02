Однако, чтобы достичь этого, наши партнеры должны согласиться на несколько важных пунктов договора. Больше об этом 2 апреля рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

К теме Если украинцы выберут движение в НАТО на референдуме, будут еще одни переговоры с Россией, – Арахамия

Уже согласились 5 стран НАТО

По словам политика, эти гарантии безопасности схожи с 5 статьей НАТО. Однако они имеют более жесткий механизм активации. То есть партнеры должны быть готовы провести консультации и сразу оказывать помощь в течение 72 часов.

В настоящее время присоединиться к новому союзу уже готовы 5 стран, являющихся членами Североатлантического альянса. Но Арахамия акцентировал внимание на том, что для Украины важна поддержка США и Великобритании. Также наши дипломаты хотят привлечь Турцию, потому что у нее самая большая армия НАТО в Европе.

Обратите внимание! Речь не о теоретической возможности поддержки, а о реальной помощи. То есть, с такими гарантиями наша страна сможет немедленно получать любое вооружение и даже закрытие неба. Кроме этого возможно привлечение армий других стран, если повторится вторжение на наши территории.

США и Великобритания присоединятся последними

Арахамия предположил, что вероятность присоединения США велика. Потому что госсекретарь Энтони Блинкен позавчера заявил, что они не проив рассматривать механизмы гарантий безопасности.

Дескать, ощущение, что США и Великобритания вместе присоединятся одними из последних. По его словам, эти страны согласятся на предложенные условия, когда увидят, что "все уже не возражают".

Если будет подписан такой договор о гарантиях безопасности для нас, мы будем понимать, что Украина максимально защищена,

– отметил Давид Арахамия.

Он добавил, что только после этого можно будет говорить о внесении изменений в Конституцию Украины о внеблоковом нейтральном статусе. Но это будут решать не политики, а украинский народ – на референдуме.