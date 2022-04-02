Проте, щоб досягти цього, наші партнери мають погодитися на кілька дуже важливих пунктів договору. Більше про це 2 квітня розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Вже погодилися 5 країн НАТО

За словами політика, ці гарантії безпеки схожі до 5 статті НАТО. Проте вони мають значно жорсткіший механізм активації. Тобто партнери мають бути готовими провести консультації й одразу надавати допомогу протягом 72 годин.

Зараз приєднатися до нового союзу вже готові 5 країн, які є членами Північноатлантичного альянсу. Та Арахамія акцентував на тому, що для України важлива підтримка США й Великобританії. Також наші дипломати хочуть залучити Туреччину, бо неї найбільша армія НАТО в Європі.

Зверніть увагу! Мовиться не про теоретичну можливість підтримки, а реальну допомогу. Тобто із такими гарантіями наша країна зможе негайно отримувати будь-яке озброєння та навіть закриття неба. Окрім цього, можливе залучення армій інших країн, якщо повториться вторгнення на наші території.

США та Британія приєднаються останніми

Арахамія припусти, що вірогідність долучення США велика. Бо держсекретар Ентоні Блінкен позавчора заявив, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки.

Та, мовляв, відчуття, що США і Велика Британія разом приєднаються одними з останніх. За його словами, ці країни погодяться на запропоновані умови, коли побачать, що "всі вже не заперечують".

Якщо буде підписаний такий договір про безпекові гарантії для нас, ми будемо розуміти, що Україна максимально захищена,

– зазначив Давид Арахамія.

Він додав, що лише після цього можна буде говорити про внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу. Та це вирішуватимуть не політики, а український народ – на референдумі.

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