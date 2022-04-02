Мовляв, у випадку такого рішення народу, договір із Росією втратить чинність. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір спільного мовника. Очільник делегації на переговорах із країною агресором розповів деталі можливого договору 2 квітня.

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Він також сказав, що це узгоджено з російською стороною. Нібито представники її делегації спершу із цим не погоджувалися та просили просто відмовитися від вступу в Альянс на завжди. Проте їх змогли переконати, що це практично неможливо.

Тобто це вирішувати буде український народ, а не українські політики. Це дуже важливо для нас, і ми з самого початку на цьому наполягали. І російська сторона спочатку дуже активно протидіяла цій нормі, але згодом вони погодились теж, що це єдиний вихід з цієї ситуації,

– сказав Арахамія.

Альтернативним рішенням може бути закріплення в конституції позаблокового статусу України, але з гарантіями безпеки від інших країн. Також політик зауважив, що будь-який референдум можна проводити лише після завершення війни на території України

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