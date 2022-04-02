Таким чином може відбутися деескалація. Також Зеленський переконаний, що Україна буде вигідним доповненням до НАТО.

До теми Чи хоче Байден, щоб Україна перемогла Росію: що про це думає Зеленський

Нам важко говорити про НАТО, бо воно не хоче нас приймати. Я вважаю, що це помилка, бо якщо ми приєднаємося до Альянсу, то зробимо його набагато сильнішим. Ми не слабка держава, не пропонуємо робити нас сильнішими за рахунок НАТО. Ми є доповненням, локомотивом. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту,

– твердить президент.

Він також наголошує, що розмовляв з президентом США Джо Байденом. Сказав американському лідеру, що хотів би аби США долучились до угоди.

Вона надасть Україні довгострокову підтримку того, щоб запобігти можливості повторного вторгнення Росії в майбутньому. Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію".

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