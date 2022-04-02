Таким образом, может произойти деэскалация. Также Зеленский уверен, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

К теме Хочет ли Байден, чтобы Украина победила Россию: что об этом думает Зеленский

Нам трудно говорить о НАТО, потому что оно не хочет принимать нас. Я считаю, что это ошибка, потому что если мы присоединимся к Альянсу, то сделаем его гораздо сильнее. Мы не слабое государство, не предлагаем делать нас сильнее за счет НАТО. Мы являемся дополнением, локомотивом. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента,

– утверждает президент.

Он также отмечает, что разговаривал с президентом США Джо Байденом. Сказал американскому лидеру, что хотел бы, чтобы США присоединились к соглашению.

Они предоставят Украине долгосрочную поддержку того, чтобы предотвратить возможность повторного вторжения России в будущем. Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение".

Вас может заинтересовать обращение президента за 1 апреля: смотрите видео