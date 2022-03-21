Пока существенных изменений на этом направлении не заметили. Об этом заявил командир добровольческого батальона "Луцк" Александр Тиводар, сообщает 24 канал.

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Мы готовы. Мы их ждем. Те подразделения, которые стояли против нас, так и остаются. Мы только отрабатываем еще больше, уплотняем свою оборону и ждем,

– отметил Тиводар.

Он добавил, что даже природа на стороне украинских военных. Ведь на Волыни разлились реки и болота. Поэтому враг не сможет пройти.