Наразі суттєвих змін на цьому напрямку не помітили. Про це заявив командир добровольчого батальйону "Луцьк" Олександр Тиводар, повідомляє 24 канал.

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Ми готові. Ми їх чекаємо. Ті підрозділи, які стояли навпроти нас, так і залишаються. Ми тільки відпрацьовуємо ще більше, ущільнюємо свою оборону і чекаємо,

– наголосив Тиводар.

Він додав, що навіть природа на стороні українських військових. Адже на Волині порозливалися річки та болота. Тому ворог не зможе пройти.

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