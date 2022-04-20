Поэтому партнеры Украины должны предоставить нам военную технику. Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп и украинский военный Роман Костенко.

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Он объяснил, что Вооруженные Силы Украины пока пытаются их бить точностью, а не количеством. Однако оружие от Запада – просто необходимо.

Это может изменить расстановку сил. Нам очень нужна сейчас артиллерия,

– подчеркнул Костенко.

Нардеп подчеркнул, что если Украине предоставят нужное количество правильной артиллерии и боеприпасов, то мы изменим ход артиллерийской войны в нашу пользу. Он заверил, что это позволило бы легче выиграть в артиллерийских дуэлях.

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