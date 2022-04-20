Саме тому партнери України повинні надати нам військову техніку. Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп та український військовий Роман Костенко.

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Він пояснив, що Збройні Сили України поки намагаються їх бити точністю, а не кількістю. Однак зброя від Заходу – просто необхідна.

Це може змінити розстановку сил. Нам конче потрібна зараз артилерія,

– наголосив Костенко.

Нардеп підкреслив, якщо Україні нададуть потрібну кількість правильної артилерії та боєприпасів, то ми змінимо хід артилерійської війни на нашу користь. Він запевнив, що це дозволило б легше виграти у артилерійських дуелях.

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