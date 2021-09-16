Такое мнение высказал историк Александр Алферов в эфире 24 канала. По его словам, Украина находится на рубеже 3 цивилизационных континентов: Европа, Восточная Азия и Мусульманский мир.

К теме Кремль создает плацдарм атаки на Европу, – Бессмертный об учениях "Запад-2021"

"Это стратегически важная территория для того, чтобы обеспечить мирное существование Франции, Британии, Германии... Украина является ключом к обеспечению гармоничного существования всей Европы в контексте культурных и политических достижений последнего столетия", – отметил Алферов.

Историк: Украину делают слабее, потому что боятся

Он отметил, что это уникальное географическое расположение Украины является и наиболее проблематичным.

Именно Украина и ее принадлежность к одному из цивилизационных пространств и будет влиять на существование Европейского континента в целом,

– отметил Алферов.

Он привел пример Афганистана. "Кризис в Афганистане бьет по эмигрантам. Украина является одной из главных врат в этой ситуации", – добавил историк.

Алферов подытожил, что Украину делают слабее, потому что боятся.

Историк Александр Алферов объяснил, в чем сила украины: видео