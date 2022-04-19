Каждая потерянная жизнь – это аргумент, чтобы украинцы и другие народы воспринимали Россию исключительно как угрозу. Зеленский подчеркнул, что это будет происходить поколение за поколением.
Кстати Многие говорят о деньгах, но не они – фундамент восстановления Украины, – Зеленский
Мы, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты – у Украины,
– подчеркнул глава государства.
Он обнародовал фото разрушений, которые совершили россияне. Однако отметил, что любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем.
Последствия войны / Фото с телеграма Владимира Зеленского:
Зеленский: Войска РФ начали битву за Донбасс: