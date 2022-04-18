Однако гарант подчеркнул, что деньги – это не фундамент развития страны.

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Зеленский о послевоенном развитии Украины

Президент Украины убежден, что главные ресурсы для развития государства после завершения войны – люди и идеи. По его словам, когда есть идеи и украинский народ, можно понять для чего и в каком объеме нужны деньги.

Надо иметь четкое понимание того, как мы видим ту или иную отрасль нашей экономики. Какое направление развития ожидает от того или иного города? Какую пользу может принести государству в целом тот или иной институт,

– добавил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство должно обеспечить максимально комфортные и свободные условия для малого и среднего бизнеса. Речь идет о налогах и административных отношениях. Лидер Украины также назвал топовые приоритеты для развития страны:

цифровизация,

безопасность (оборонительный потенциал должен быть на новом уровне),

судебная, антикоррупционная и другие важные реформы.

Президент подчеркнул, что все это должно работать на конкретное видение того, какой будет Украина после войны.

Обращение Зеленского за 18 апреля: смотреть видео