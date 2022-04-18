Проте гарант наголосив, що гроші – це не фундамент для розвитку країни.

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Зеленський про післявоєнний розвиток України

Президент України переконаний, що головні ресурси для розвитку держави після завершення війни – люди та ідеї. За його словами, коли є ідеї та український народ, то можна зрозуміти для чого і в якому обсязі потрібні гроші.

Треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки. Який напрямок розвитку очікує від того чи іншого міста. Яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція,

– додав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що держава має забезпечити максимально комфортні та вільні умови для малого та середнього бізнесу. Йдеться про податки та адміністративні відносини. Лідер України також назвав топові пріоритети для розвитку країни:

цифровізація,

безпека (оборонний потенціал має бути на новому рівні),

судова, антикорупційна та інші важливі реформи.

Президент наголосив, що усе це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна після війни.

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