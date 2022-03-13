"Государство о вас позаботится"

Министр Чернышев решил подбодрить украинцев, которые из-за циничных бомбардировок орды потеряли все, что имели. Он отметил, что оккупанты уничтожают все мирное население, родильные дома, школы, больницы.

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"Есть те, кто потерял дом, в чью-то школу попала ракета, кто-то сидит в бомбоубежищах, когда над его городом пролетает авиация, уничтожая любимые парки и скверы", – написал Чернышов.

Он обещает, что после того, как закончатся обстрелы, начнется восстановление Украины.

Я хочу вас подбодрить, с первого мирного дня, когда завершатся обстрелы, мы начнем все отстраивать! Государство о вас позаботится, будьте уверены,

– написал глава Министерства развития общин и территорий Украины.

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