"Держава про вас попіклується"
Міністр Чернишов вирішив підбадьорити українців, які через цинічні бомбардування орди втратили все, що мали. Він зазначив, що окупанти нищать все – мирне населення, пологові будинки, школи, лікарні.
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"Є ті, хто втратив дім, в чиюсь школу влучила ракета, хтось сидить в бомбосховищах, коли над його містом пролітає авіація, знищуючи улюблені парки та сквери", – написав Чернишов.
Він обіцяє, що після того, як закінчаться обстріли, розпочнеться відбудова України.
Я хочу вас підбадьорити, з першого мирного дня, коли завершаться обстріли, ми почнемо все відбудовувати! Держава про вас попіклується, будьте впевнені,
– написав глава Міністерства розвитку громад та територій України.
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