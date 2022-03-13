"Держава про вас попіклується"

Міністр Чернишов вирішив підбадьорити українців, які через цинічні бомбардування орди втратили все, що мали. Він зазначив, що окупанти нищать все – мирне населення, пологові будинки, школи, лікарні.

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"Є ті, хто втратив дім, в чиюсь школу влучила ракета, хтось сидить в бомбосховищах, коли над його містом пролітає авіація, знищуючи улюблені парки та сквери", – написав Чернишов.

Він обіцяє, що після того, як закінчаться обстріли, розпочнеться відбудова України.

Я хочу вас підбадьорити, з першого мирного дня, коли завершаться обстріли, ми почнемо все відбудовувати! Держава про вас попіклується, будьте впевнені,

– написав глава Міністерства розвитку громад та територій України.

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