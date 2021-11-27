Пост с таким обращением политик опубликовал в своем твиттере. Он проиллюстрировал его коллажом со свечами и пятью колосьями на черном фоне.

К теме Признание Голодомора сквозьгоды: от первых упоминаний в западной прессе и до сегодняшнего дня

Украинский президент призвал зажечь 27 ноября свечу и поставить ее на свое окно, отдавая даньпогибшим. Отметим, что в 16.00 традиционно состоится общенациональная минута молчания.

Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом,

– подчеркнул Зеленский.

Голодомор – страшный геноцид

Голодомор-геноцид 1932 – 1932 годов унес жизни миллионов украинцев . Весной 1933 года от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.

. Весной 1933 года от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч. Геноцид сталинской власти против украинцев охватил весь Центр, Юг, Север и Восток современной Украины. Он также бушевал на Кубани, где проживало украинское население.

Больше всего пострадало население тогдашних Харьковщины и Киевщины. Теперь это Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская и Житомирская области.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру про миллионы убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте мы опубликовали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, говорили их родные.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Как чтят память жертв Голодомора

Накануне глава государства подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора. Кабмину поручили создать организационный комитет для их проведения. Сопредседателями назначили премьера Дениса Шмыгаля и главу ОП Андрея Ермака. Среди планов – организация Международного форума к годовщине трагедии в 2023 году и установка памятников в разных государствах. О Голодоморе намерены рассказывать в кино. Кроме того, в обращение выпустят тематическую почтовую марку и конверт.

Полный текст сообщения президента Зеленского в твиттере:

Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, отдавая дань погибшим.