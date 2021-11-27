Пост с таким обращением политик опубликовал в своем твиттере. Он проиллюстрировал его коллажом со свечами и пятью колосьями на черном фоне.
К теме Признание Голодомора сквозьгоды: от первых упоминаний в западной прессе и до сегодняшнего дня
Украинский президент призвал зажечь 27 ноября свечу и поставить ее на свое окно, отдавая даньпогибшим. Отметим, что в 16.00 традиционно состоится общенациональная минута молчания.
Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом,
– подчеркнул Зеленский.
Голодомор – страшный геноцид
- Голодомор-геноцид 1932 – 1932 годов унес жизни миллионов украинцев. Весной 1933 года от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.
- Геноцид сталинской власти против украинцев охватил весь Центр, Юг, Север и Восток современной Украины. Он также бушевал на Кубани, где проживало украинское население.
- Больше всего пострадало население тогдашних Харьковщины и Киевщины. Теперь это Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская и Житомирская области.
Как чтят память жертв Голодомора
Накануне глава государства подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора. Кабмину поручили создать организационный комитет для их проведения. Сопредседателями назначили премьера Дениса Шмыгаля и главу ОП Андрея Ермака. Среди планов – организация Международного форума к годовщине трагедии в 2023 году и установка памятников в разных государствах. О Голодоморе намерены рассказывать в кино. Кроме того, в обращение выпустят тематическую почтовую марку и конверт.
Полный текст сообщения президента Зеленского в твиттере:
Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, отдавая дань погибшим.