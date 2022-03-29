Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что, достигая соответствующие цели, "мы не будем жертвовать ни своим суверенитетом, ни людьми, ни территориями".

Читайте также Сигналы переговоров положительные, и не заглушают снарядов: Зеленский обратился к украинцам

Об этом мы всегда говорим на всех раундах переговоров, онлайн и вживую, в Беларуси, и в Турции, куда нам удалось перенести переговорную площадку,

– отметил Давид Арахамия.

"Мы не будем отказываться от нашего цивилизационного выбора, который заключается в том, что мы хотим воссоединиться с нашей европейской семьей, от которой нас силой когда-то отлучили", – добавил народный депутат.

Вениславский о красных линиях, референдуме и юридическом оформлении гарантий безопасности: смотрите видео