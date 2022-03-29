Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що, досягаючи відповідних цілей, "ми не будемо жертвувати ні своїм суверенітетом, ні людьми, ні територіями".

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Про це ми завжди говоримо на всіх раундах переговорів, онлайн і наживо, у Білорусі, і в Туреччині, куди нам вдалося перенести переговорний майданчик,

– зазначив Давид Арахамія.

"Ми не будемо відмовлятися від нашого цивілізаційного вибору, який полягає в тому, що ми хочемо возз'єднатися з нашою європейською родиною, від якої нас силою колись відлучили", – додав народний депутат.

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