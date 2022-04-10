Зеленский: Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей
Зеленский отметил, что Украине нельзя упускать возможности мирного урегулирования войны, "если они у нас будут".
К слову Уже поздно для некоторого оружия, которое нам поставляют партнеры, – Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что власть не может позволить себе решать за миллионы людей. Поэтому Украина ведет переговоры с РФ несмотря на зверства российских военных.
Мы должны не упускать возможности, если они у нас будут, дипломатического решения этого вопроса. Их терять нельзя. Мы не можем позволить себе решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Решать за них и говорить: "нет, мы не готовы говорить, потому это убийцы",
– сказал Зеленский.
Глава государства также убежден, что люди воспримут мир в любом случае. По мнению Зеленского, люди хотят, чтобы война закончилась.
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