Зеленский заявил, что оружия все еще недостаточно

Зеленский отметил, что количество оружия, которое Украине предоставили партнеры, недостаточное для того, чтобы изменить ход войны с Россией.

Стоит внимания Люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы война закончилась, – Зеленский

Президент подчеркнул, что западные партнеры опоздали с поставкой некоторых видов вооружения.

Все это оружие, которое они отправили уже… Как я думаю, для некоторых видов этого оружия уже поздно,

– сказал Зеленский.

В качестве примера глава государства привел ситуацию в блокадном Мариуполе, где из-за российской агрессии погибли тысячи человек.

Зеленский рассказал, что лидеры некоторых стран изменили свою позицию в пользу военной поддержки Украины. И, как сказал президент, "вы видите цену этих изменений".

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