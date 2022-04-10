Зеленський заявив, що зброї все ще не достатньо

Зеленський зазначив, що кількість зброї, яку Україні надали партнери, не достатньо для того, щоб змінити хід війни з Росією.

Варте уваги Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, бо хочуть, щоб війна закінчилась, – Зеленський

Президент наголосив, що західні партнери запізнилися із постачанням деяких видів озброєння.

Вся ця зброя, яку вони відправили вже… Як я думаю, для деяких видів цієї зброї вже запізно,

– сказав Зеленський.

Як приклад глава держави навів ситуацію в блокадному Маріуполі, де через російську агресію загинули тисячі людей.

Зеленський розповів, що лідери деяких країн змінили свою позицію на користь військової підтримки України. Та, як сказав президент, "ви бачите ціну цих змін".

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