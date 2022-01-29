Тогда российские корабли таранили украинский буксир, а катер "Бердянск" был обстрелян из 30-миллиметровой пушки. В итоге в плену оказались плавсредства и 24 украинских моряка.

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Во время оккупации Крыма Юрий Будзило служил на полуострове, командовал торпедоловом "Херсон". Вместе с командой не изменил присяге и уже на материковой Украине перешел служить на буксир "Яны Капу".

Когда в 2018 году вышли в поход, знали, что должны пройти под Керченским мостом.

Нас предупреждали, что может быть всякое. Однако о том, что дойдет до стрельбы – мы не могли даже представить,

– сказал экс-командир рейдового буксира "Яны Капу" Будзило.

Справка. Российский плен для Юрия Будзило прошел не бесследно. У него проблемы со здоровьем, о которых не очень хочет говорить. У него инвалидность 2 группы, и он уже не может управлять кораблем.

Циничный обстрел кораблей

Россия Керченский пролив тогда перекрыл сухогрузом. В небо поднялись боевые самолеты СУ-25 и вертолеты Ка-52. В море вышла флотилия ФСБ – по данным Генпрокуратуры, 11 кораблей и около 400 бойцов личного состава.

Погоня за украинскими кораблями продолжалась несколько часов. Когда они фактически вышли из 12-мильной зоны, россияне открыли по ним огонь 30-миллиметровыми артиллерийскими снарядами из АК-630.

Под прицелами оказался "Бердянск". Тогда уже были ранены 2 моряка: Эйдер Андрей и Василий Сорока. Им оказали первую помощь.

Один из осколков попал в нижний корпус корабля, он начал набирать воду. Услышав обстрел "Бердянска", Будзило отдал приказ всем укрыться в самом защищенном месте – машинном отделении.

После обстрела "Бердянска" они начали стрелять по буксиру и дали предупредительную очередь выстрелами над буксиром, после чего я выключил ходовые огни и совершил маневр вправо. Вторая очередь прошла вдоль левого борта буксира,

– вспомнил Будило.

Силы были несоизмеримы, и украинские корабли решили не идти в бой.

Захват украинских моряков

Когда россияне высадились на буксир, всем одели стяжки на руки за спину и оставили на верхней палубе. Начался дождь, все мокрые сидели примерно 2 – 4 часа там. Затем спустили в кубрик (нижняя палуба – 24 канал), там уже мы были до Керчи", – рассказал Будило.

Важно! Моряков захватили в плен 25 ноября 2018 года и судили как преступников. Домой они попали 7 сентября 2019 года в рамках большого обмена.

Больше о том, в каком состоянии украинские корабли сейчас и что с украденными россиянами унитазами – смотрите в полном выпуске "Крым.Реалии".

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