Российские оккупанты произвели обстрел и бомбардировку села Тетеревское Киевской области. Огонь неприятеля стал тяжелым ударом для деревни.

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Эвакуация дедушки

Пожилой мужчина Валентин Сергеевич – единственный житель села, которому удалось выжить, хотя его дом после вражеского обстрела разбит.

Даже несмотря на это, пожилой мужчина не хотел покидать свой дом, поэтому героям ВСУ пришлось его уговаривать.

Мы отвезем вас в Малино, там нет обстрелов, вы получите лекарство и все необходимо, сможете быть там, сколько захотите. Мы не москали, мы не будем вас обижать,

– заверили дедушку.

Мужчину удалось эвакуировать, а наши герои закрепились на позициях и держат оборону.