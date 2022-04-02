Російські окупанти здійснили обстріл та бомбардування села Тетерівське, що на Київщині. Вогонь ворога став важким ударом для села.

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Евакуація дідуся

Літній чоловік Валентин Сергійович – чи не єдиний мешканець села, якому вдалося вижити, хоча його дім після ворожого обстрілу розбитий.

Навіть попри це літній чоловік не хотів покидати свій дім, тож героям ЗСУ довелося його вмовляти.

Ми відвеземо вас у Малин, там немає обстрілів, ви отримаєте ліки та все необхідно, зможете бути там, скільки захочете. Ми не москалі, ми не будемо вас ображати,

– запевнили вони дідуся.

Чоловіка вдалося евакуювати, а наші герої закріпилися на позиціях та тримають оборону.

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