"Мы все должны действовать"

Соответствующее заявление появилось в твиттере посольства США в Украине. Там заявили, что "мир должен знать о случившемся".

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Также в посольстве подчеркнули, что после того, что совершили российские убийцы, мир должен действовать.

Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасающие. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о случившемся, и мы все должны действовать,

– говорится в сообщении.

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