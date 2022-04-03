Монастырский: В тех домах, к которым еще нет доступа, тоже есть погибшие

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что пока не будут называть число погибших в Киевской области. Спасатели постепенно разминируют территорию, "пробивая тропы в некоторые дома".

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Из-за того, что россияне минировали города, спасатели идут шаг за шагом.

Мы не называем сейчас цифру погибших жителей, мирных жителей. Эта цифра будет измеряться сотнями. Вывозят трупы,

– сказал Монастырский.

Министр внутренних дел допускает, что некоторые люди могли попасть в плен к российским военным. Но по его словам, сейчас сложно назвать точную цифру.

"Пока трудно сказать. Многие местные жители считают без вести пропавшими. Сейчас не понимаем точную цифру, но это тоже очень много людей. Сейчас устанавливается по свидетельствам самих местных жителей, кто остался, а кто был похищен или замучен россиянами, кто исчез и не вернулся", – рассказал министр.

Монастырский добавил, что, учитывая показания людей, есть основания говорить о случаях похищения. Вместе с тем, по свидетельству тех, кто раньше покинул Киевщину, можно предполагать, что есть еще много погибших.

Они говорили, что десятки людей захватываются. Стреляют по домам и окнам. Фактически в тех домах, в которые еще нет доступа, также есть погибшие мирные жители,

– резюмировал министр.

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