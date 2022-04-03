Монастирський: У тих будинках, до яких ще немає доступу, також є загиблі

Глава МВС Денис Монастирський заявив, що наразі не будуть називати число загиблих на Київщині. Рятувальники поступово розміновують територію, "пробиваючи стежки до деяких будинків".

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Через те, що росіяни замінували міста, рятувальники йдуть крок за кроком.

Ми не називаємо зараз цифру загиблих мешканців, мирних жителів. Ця цифра буде вимірюватися сотнями. Вивозять трупи,

– сказав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ допускає, що деякі люди могли потрапити в полон до російських військових. Та за його словами, наразі складно назвати точну цифру.

"Поки важко сказати. Багато місцевих жителів вважають безвісти зниклими. Зараз не розуміємо точну цифру, але це також дуже багато людей. Зараз встановлюється по свідченнях самих місцевих жителів, хто залишився, а хто був викрадений або закатований росіянами, хто зник і не повернувся", – розповів міністр.

Монастирський додав, що з огляду на свідчення людей – є підстави говорити про випадки викрадення. Разом з тим, за свідченнями тих, хто раніше покинув Київщину, можна припускати, що є ще багато загиблих.

Вони говорили, що десятки людей захоплюються. Стріляють по будинках і вікнах. Фактично у тих будинках, до яких ще немає доступу, також є загиблі мирні жителі,

– резюмував міністр.

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