Кулеба услышал от России, что прекращение огня агрессор привязывает к требованиям Путина.

Важно Не смогли достичь решения о прекращении огня, – итоги встречи Кулебы и Лаврова

К сожалению, о прекращении огня стороны не договорились. Конечно же, из-за России. Однако министр подчеркнул, что Украина не сдалась и не сдастся.

Мы готовы к дипломатии, но пока ие нет, мы будем самоотверженно защищать людей от российской агрессии,

– добавил Кулеба.

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