Кулеба почув від Росії, що припинення вогню агресор прив'язує до вимог Путіна.
Важливо Не змогли досягти рішення про припинення вогню, – підсумки зустрічі Кулеби та Лаврова
На жаль, про припинення вогню сторони не домовилися. Звісно ж, через Росію. Однак міністр наголосив, що Україна не здалась і не здасться.
Ми готові до дипломатії, але поки їх немає, ми будемо самовіддано захищати людей від російської агресії,
– додав Кулеба.
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