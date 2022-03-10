Кулеба почув від Росії, що припинення вогню агресор прив'язує до вимог Путіна.

Важливо Не змогли досягти рішення про припинення вогню, – підсумки зустрічі Кулеби та Лаврова

На жаль, про припинення вогню сторони не домовилися. Звісно ж, через Росію. Однак міністр наголосив, що Україна не здалась і не здасться.

Ми готові до дипломатії, але поки їх немає, ми будемо самовіддано захищати людей від російської агресії,

– додав Кулеба.



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