Генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков рассказал, что город бомбят и обстреливают, а страдают ни в чем не повинные люди.

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"Мы готовили город еще до того, как он стал отрезан от поставок. В наших бомбоубежищах были заготовлены продукты питания и вода, которые мы сейчас распределяем среди жителей Мариуполя", – сказал он.

Однако все эти запасы завершаются. Последние шесть дней представители Метинвеста пытаются попасть в город. Рыженков рассказал, что есть готовые автобусы, водители, есть грузовики с продовольствием и припасами. Но пока движение невозможно из-за боев с российской стороны даже несмотря на объявленный "зеленый коридор".

Но гендиректор Метинвеста уверен, что России не удается взять город, ведь Мариуполь сегодня – это не тот Мариуполь, который все знали в 2014 году.

Люди увидели в 2014 году, что происходит, когда россияне приходят и начинают управлять. И они этого не хотят, поэтому всячески сопротивляются русским. И, конечно, мы имеем ВСУ и Нацгвардию, которые храбро и решительно защищают Мариуполь,

– сказал Рыженков.

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