Генеральний директор компанії Юрій Риженков розповів, що місто далі бомбардують та обстрілюють, а страждають ні в чому не винні люди.

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"Ми готували місто ще до того, як воно стало відрізане від поставок. У наших бомбосховищах були заготовлені продукти харчування та вода, які ми зараз розподіляємо серед мешканців Маріуполя", – сказав він.

Проте всі ці запаси завершуються. Останні шість днів представники Метінвесту намагаються потрапити до міста. Риженков розповів, що є готові автобуси, водії, є вантажівки з продовольством та припасами. Але наразі рух неможливий через бої з російської сторони навіть попри оголошений "зелений коридор".

Але гендиректор Метінвесту впевнений, що Росії не вдається взяти місто, адже Маріуполь сьогодні – це не той Маріуполь, який всі знали у 2014 році.

Люди побачили у 2014 році, що відбувається, коли росіяни приходять і починають керувати. І вони цього хочуть, тому всіляко пручаються російським. І, звичайно, ми маємо ЗСУ та Нацгвардію, які хоробро та рішуче захищають Маріуполь,

– сказав Риженков.

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