Грозев рассказал, что ему сказал один из представителей российских силовых структур. Тот посоветовал не ожидать чего-то сверхъестественного.

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Он сказал, что нельзя ждать от российской армии какого-нибудь суперперформанса. Ибо если все остальное в российской экономике плохо, то невозможно придумать и разные причины, почему в армии все может быть иначе. Но реальность увиденного удивила,

– сказал Грозев.

По его словам, у россиян отсутствует понимание логистики, есть централизованное упущение стратегии.

"Это значит, что у них 2 – 3 дня нет коммуникации, потому что сломана ее сама система. То есть командование армейской структуры из прошлого века. Это полностью отличается от украинской, которая ведет себя централизованно и похожа на модель армий НАТО", – объясняет расследователь.

Он отметил, что украинская армия за последние 7 лет добилась современности, способности планировать на каждом уровне оперативно. Наши военные тактически принимают решение, не дожидаясь приказа. Также Грозев подчеркнул, что в Украине очень профессиональная самооборона.

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