Грозєв розповів, що йому сказав один з представників російських силових структур. Той порадив не очікувати чогось надзвичайного.

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Він сказав, що не можна чекати від російської армії якогось суперперформансу. Бо якщо все решту в російській економіці погано, то й неможливо придумати різні причини, чому в армії все може бути інакше. Але реальність побаченого здивувала,

– сказав Грозєв.

За його словами, у росіян відсутнє розуміння логістики, є централізоване спущення стратегії.

"Це означає, що в них 2 – 3 дні нема комунікації, бо зламана її сама система. Тобто командування армійської структури з минулого століття. Це повністю відрізняється від української, яка поводиться централізовано й схожа на модель армій НАТО", – пояснює розслідувач.

Він зауважив, що україська армія за останні 7 років добилася сучасності, здатності планувати на кожному рівні оперативно. Наші військові тактично приймають рішення, не чекаючи наказу. Також Грозєв підкреслив, що в Україні дуже професійна самооборона.

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