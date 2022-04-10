Христо Грозєв переконаний, що Путін знає про те, що його наказ можуть не виконати. Про це розслідувач заявив в інтерв'ю.

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Ризик використання ядерної зброї зменшується

Грозєв заявив, що ризик використання ядерної зброї був високим через можливе бажання Путіна втягнути у війну НАТО, щоб пояснити поразку тим, що Росії завадив Альянс. Журналіст зауважив, що програти Україні Путіну важко.

Однак зараз у вождя окупантів є сумніви щодо того, чи такий наказ виконають його офіцери, адже за останні тижні можна було спостерігати те, що велика кількість російських офіцерів не підтримують кремлівський режим.

Путін не віддасть наказ про використання ядерної зброї, якщо він не впевнений, що цей наказ виконають. Останні тижні доводять, що велика кількість офіцерів не готова виконувати такі накази. Сам факт, що він буде сумніватися, зменшить ризик того, що він ухвалить таке рішення,

– заявив Грозєв.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що не вірить у застосування Росією ядерної зброї. Глава держави переконаний, що російське керівництво хоче жити та залишатися на посадах, а застосувавши ядерну зброю вони втратять усе.

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