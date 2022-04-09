Особливо це стосується сфери ядерного озброєння. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Він пояснив, що це можливо за умови, якщо Збройні Сили України нанесуть повний військовий розгром російській армії.

Загрозу того, що Росія може застосувати ядерну зброю, наприклад, у Варшаві – скидати з рахунків не можна. Однак її ймовірність дорівнює майже нулю,

– переконаний Жданов.

За словами військового експерта, не так просто "натиснути на кнопку і ракета полетить". Насправді це дуже складна процедура, а у російській владі знайдуться люди, які розірвуть цей ланцюг і не дадуть застосувати ядерну зброю очільнику Кремля.

Військовий експерт Жданов про ядерну війну: дивіться відео