Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю індійському ресурсу Republic Media Network. Він зазначив, що Росія завжди застосовує зброю, коли відчуває слабкість опонента.

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"Всі приклади використання тієї чи іншої сили, а це зброя, енергетика, дипломатія, окупація. Все це є сила. Й навіть отрута. Тому Росія, користуючись своєю міцністю і нахабством, а також інтелігентністю й невпевненістю Заходу, використовувала ту чи іншу зброю", – сказав Зеленський.

Влада Росії хоче жити

Президент переконував, що Москва може використати будь-яку зброю не через те, що хтось заступиться за Україну чи надішле літаки або танки. Зеленський наголосив, що дипломати хибно вважають, що Росія скаженітиме, коли її нібито заженуть в кут.

Це керівництво хоче жити. Вони не хочуть віддавати владу, бо їм так подобається. Вони в зоні комфорту. Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все,

– заявив Зеленський.

Повне інтерв'ю президента: дивіться відео