Тож щоб Захід міг переглянути свою політику щодо ядерного статусу Росії має минути якийсь час. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.

Увага Дискусії тривають, – Квін відповіла, чи може Україна отримати винищувачі

Однак, звичайно, вона сподівається, що Росія буде відповідальною ядерною державою.

"Ми змусимо їх відповідати, якщо так не буде", – наголосила Квін.

На запитання журналістки про те, що один з аргументів Заходу проти того, щоб надати Україні ті ж винищувачі, полягає в тому, що Путін застосує ядерну зброю. Однак Квін зазначила, що не погоджується з цією логікою.

Я б сказала про Путіна і ядерну зброю, що ми дуже сподіваємось, що президент Путін буде відповідально ставитись до ядерної зброї. В противному разі його притягнуть до відповідальності,

– запевнила вона.



Кількість ядерних боєголовок у світі станом на 2020 рік / Інфографіка 24 канал

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