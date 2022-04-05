Поэтому, чтобы Запад мог пересмотреть свою политику относительно ядерного статуса России, должно пройти некоторое время. Об этом рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу.

Внимание Дискуссии продолжаются, – Квин ответила, может ли Украина получить истребители

Однако, конечно, она надеется, что Россия будет ответственным ядерным государством.

"Мы заставим их отвечать, если так не будет", – подчеркнула Квин.

Журналистка отметила, что один из аргументов Запада против предоставления Украине истребителей состоит в том, что Путин применит ядерное оружие. Однако Квин ответила, что не согласна с этой логикой.

Мы очень надеемся, что президент Путин будет ответственно относиться к ядерному оружию. В противном случае его привлекут к ответственности,

– заверила она.



Количество ядерных боеголовок в мире по состоянию на 2020 год / Инфографика 24 канал

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