Особенно это касается сферы ядерного вооружения. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Он пояснил, что это возможно при условии, что Вооруженные Силы Украины нанесут полный военный разгром российской армии.

Угроза того, что Россия может использовать ядерное оружие, например, в Варшаве – сбрасывать со счетов нельзя. Однако ее вероятность равна почти нулю,

– убежден Жданов.

По словам военного эксперта, не так просто "надавить на кнопку и ракета улетит". На самом деле, это очень сложная процедура, а в российских властях найдутся люди, которые разорвут эту цепь и не дадут применить ядерное оружие главе Кремля.

Военный эксперт Жданов о ядерной войне: смотрите видео