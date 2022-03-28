Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что Украина не согласится на предложение России оплачивать транзит газа рублями.

"Мы не перейдем на рубли. Это невозможно", – заявил Герман Галущенко.

К теме Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца марта перевести расчет за газ в рубли

При этом министр добавил, что этот вопрос довольно сложный, ведь кроме Украины и России, к нему привлечены и остальные европейские страны, куда и экспортируется газ.

"Это же не двусторонние договоренности. Сначала надо, чтобы европейцы платили рублями. Оно все связано. Невозможно здесь рассчитываться рублями, а здесь получать евро и доллары", – отметил Галущенко.

При этом осуществлять транзит российского газа в Европу Украина будет и в дальнейшем.

"Это русские должны тогда сказать европейцам: если вы не хотите платить в рублях, тогда до свидания, мы перекрываем поставки газа", – заявил министр.