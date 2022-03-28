Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна не пристане на пропозицію Росію оплачувати транзит газу рублями.

"Ми не перейдемо на рублі. Це неможливо", – заявив Герман Галущенко.

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При цьому міністр додав, що це питання доволі складне, адже, окрім України та Росії, до нього залучені й решта європейських країн, куди й експортується газ.

"Це ж не двосторонні домовленості. Спочатку треба, щоб європейці платили рублями. Воно все пов'язане. Неможливо тут розраховуватися рублями, а тут отримувати євро і долари", – відзначив Галущенко.

При цьому транзит російського газу до Європи Україна здійснюватиме і надалі.

"Це росіяни мають тоді сказати європейцям: "Якщо ви не хочете платити в рублях, тоді до побачення, ми перекриваємо постачання газу", – заявив міністр.