Мы показываем разницу между нами и людьми, пришедшими захватывать наше государство. Об этом президент рассказал журналистам иностранных СМИ.

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Наши даже воюют цивилизованно

Зеленский упомянул о видео чеченских боевиков с их диким отношением к пленным украинцам. Кроме того, они мучают и мирных жителей, окружают города.

При этом с нашей стороны все иначе – есть человечность, мы не пытаем людей.

Наши даже воюют цивилизованно. Это очень важно,

– подытожил президент.